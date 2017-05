12 års fængsel for sex-overgreb på nettet

En 70-årig mand fra Brøndby Strand er netop blevet kendt skyldig i at have bestilt og betalt for sexshows med filippinske børn.

Retten i Glostrup tilsidesatte den 70-åriges egen forklaring om, at han ville hjælpe børnene, og at han var godhjertet og ikke kunne sige fra i forhold til at betale for livestreamingen. Retten i Glostrup mener, at den 70-årige havde en seksuel interesse, og at det ikke havde noget at gøre med at hjælpen.