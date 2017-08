Zuma skraber igennem tillidsafstemning i parlamentet

198 parlamentarikere bakkede op om Zuma, mens 177 med deres stemme gav udtryk for, at de ikke har tillid til præsidenten. Ni afstod fra at stemme.

- Vi har endnu engang bevist, at ANC er folkets organisation, siger Zuma i en tale efter afstemningen.

Resultatet betyder dog, at mindst 26 af Zumas egne partifæller har stemt imod ham ved den hemmelige afstemning.

ANC sidder på et solidt flertal bestående af 249 af de 400 pladser i parlamentet, mens øvrige partier har 151 pladser.

Den 75-årige Zuma har været Sydafrikas præsident siden 2009. Men hans otte år på posten har været præget af anklager om korruption.

Zuma har tidligere overlevet flere andre tillidsafstemninger, men tirsdag var den første hemmelige afstemning. Det åbnede mulighed for, at utilfredse ANC-medlemmer kunne stemme imod præsidenten.

Selv om afstemningen faldt ud til den skandaleramte præsidents fordel, er han politisk svækket, sagde iagttagere forud for tirsdagens mistillidsvotum.

Det er det hidtil alvorligste forsøg på at afsætte ham. Det kommer efter flere måneders voksende vrede over den påståede korruption og en økonomi, der har det stadigt værre.

Vælgernes frustrationer over Zuma har skadet ANC, der har været i regering, siden raceadskillelsespolitikken apartheid blev afskaffet, og Sydafrika holdt sit første frie valg i 1994.

Zumas embedsperiode udløber i 2019. Men internt i ANC mener stadig flere, at præsidenten bør træde tilbage inden da. Det vil give partiet en chance for at genvinde noget af den tabte vælgeropbakning forud for næste valg, lyder argumentet.

Det er ventet, at ANC vil finde en afløser for Zuma som partiformand ved et møde i december.