Zambias præsident erklærer undtagelsestilstand efter uro

Flere brande, blandt andet en brand der forårsagede, at det største marked i hovedstaden Lusaka brændte ned, har været afgørende for præsidentens beslutning.

I en tv-transmitteret tale onsdag begrunder han beslutningen med, at en række ildspåsættelser har gjort landet svært at regere.

- Min regering har besluttet at indføre artikel 31, der vil betyde undtagelsestilstand, siger han.

- For mig er der ingen tvivl om, at gerningsmændenes intentioner med disse hensynsløse gerninger er at gøre landet uregerligt, siger præsidenten.

Situationen i Zambia har været relativ stabil de senere år, men de politiske spændinger har taget til på det seneste, efter at oppositionens leder, Hakainde Hichilema, blev anholdt tidligere på året.

Hichilema led et snævert nederlag til Lungu i 2016, men beskyldte efterfølgende valget for at være manipuleret.

For at undtagelsestilstanden kan træde i kraft kræves det, at beslutningen bliver bakket op af en afstemning i parlamentet.