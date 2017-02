Yemens madlager skrumper og øger risiko for hungersnød

Ifølge Røde Kors er der akut behov for at få fødevarer til Yemen. På grund af konflikten er det dog farligt.

Dermed er Yemen rykket et skridt nærmere hungersnød, lyder det fra Robert Mardini, der er ICRC's regionale chef for Mellemøsten.

Beregningerne lyder ifølge Røde Kors nu på, at der er mad til mellem to og fire måneder, hvis ikke lagret bliver genopfyldt.

- Med hensyn til reserven af fødevarer er der lige nu en reserve til to, tre eller fire måneder. Men der er et akut behov for nye forsyninger, det kan vi i hvert fald sige, siger Mardini.

Han taler til medier i Genève efter netop at være kommet hjem fra en rejse i det krigsramte Yemen.

Landet har de seneste år været præget af kampe mellem Houthi-oprørere og regeringsvenlige styrker.

Det internationale samfund er også trådt ind i konflikten og stiller sig på hver sin side af borgerkrigen.

Houthierne er støttet af Iran og det fortrængte styre, mens det internationalt anerkendte styre får støtte af nabolandet Saudi-Arabien og flere andre lande i regionen.

Ifølge Røde Kors er der behov for at ophæve restriktioner for import, hvis en reel hungersnød i landet skal holdes for døren.

Yderligere et problem findes i havnebyen Hodeidah. 500.000 mennesker bor i byen, der har fungeret som en livline. Men konflikten nærmer sig området og risikerer at lukke helt for forsyninger.

- Hvis det sker, vil det selvfølgelig være en massiv byrde for et stort område af Yemen, hvor millioner af mennesker lever og bor, siger Robert Mardini.

Flere end 7000 personer er blevet dræbt i løbet af den yemenitiske konflikt, der tog fart i marts 2015.