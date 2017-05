Yemen erklæret i undtagelsestilstand på grund af kolera

Sundhedsministeriet drives af den shiitiske Houthi-milits, som beder om international hjælp til at at få bragt sygdommen under kontrol.

De seneste dage har en række internationale organisationer fremsat kraftige advarsler om, at en ny katastrofe er ved at ramme det krigshærgede land.

Der var lørdag registreret 115 døde og 8500 smittede siden 27. april. Det oplyser Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC).

Det er det andet koleraudbrud i Yemen på mindre end et år. Det kommer samtidig med, at Yemen er ramt af en omfattende sultkatastrofe.

Både koleraudbruddet og sultkatastrofen er knyttet til den to år lange borgerkrig mellem lokale houthi-oprørere og styrker, som er loyale over for den internationalt anerkendte regering.

Regeringsstyrkerne blev fordrevet fra hovedstaden af houthierne for over to år siden. Krigen blev kraftigt optrappet, da Saudi-Arabia og flere andre sunnimuslimske lande i regionen gik ind i krigen på regeringens side.

- Vi står lige nu over for et alvorligt udbrud af kolera, sagde ICRC-driftschef Dominik Stillhart på et pressemøde i Yemens hovedstad, Sanaa, søndag.