To mænd og to kvinder er natten til lørdag blevet reddet ud fra hotel i Italien, der er blevet begravet i sne.

Yderligere fire overlevende er reddet fra snebegravet hotel

To mænd og to kvinder blev i løbet af natten til lørdag hjulpet ud af ruinerne af Hotel Rigopiano, efter at brandfolk i timevis havde forsøgt at grave sig frem til dem.

Dermed er antallet af overlevende fra lavinen nået op på 11, oplyser Italiens nationale brandmyndigheder lørdag morgen.

Fire børn og en kvinde blev reddet fredag. To andre indlogerende overlevede, efter at de var gået udenfor, da sneen væltede ind over bygningen.

I løbet af natten til lørdag er ligene af to kvinder også blevet bjærget. Dermed er det bekræftede antal omkomne nået op på fire. Omkring 15 personer savnes fortsat.

Italienske medier skriver, at der fortsat kan høres stemmer fra overlevende tidligt lørdag. Det har myndighederne dog ikke umiddelbart bekræftet.

Hotellet er placeret i en fjerntliggende dal i en bjergrig egn i det centrale Italien.

Redningsarbejdere har arbejdet under meget vanskelige forhold med massive mængder sne og frysende kulde.

De er nødt til at arbejde meget forsigtigt, så de ikke ødelægger de luftlommer, der gør, at der fortsat er en chance for at finde overlevende.

De første redningsarbejdere blev fløjet til stedet i helikoptere og firet ned, da vejene var blokeret af sne. Der lå flere meter sne i området, og ambulancer kunne ikke nå frem.

Det enorme sneskred ramte hotellet onsdag eftermiddag. På dette tidspunkt var de fleste af gæsterne på vej hjem, da der havde været en række jordskælv i området.