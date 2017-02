Yderligere 200 grindehvaler strander i New Zealand

Omkring 200 grindehvaler er sent lørdag lokal tid strandet i New Zealand, oplyser lokale myndigheder.

En lang række frivillige har i løbet af lørdag arbejdet på at redde så mange af hvalerne som muligt.

De har igennem lørdagen forsøgt at danne en menneskekæde i vandet for at forhindre hvaler, der var blevet reddet fredag, i at nå ind til kysten igen.

Ved solnedgang lørdag besluttede New Zealands myndighed for naturbeskyttelse, DOC, at efterlade hvalerne til deres egen skæbne, da det vil være for farligt at befinde sig i vandet efter mørkets frembrud.

- Sorte fisk i mørkt vand. Et enkelt svirp med halen, og en person kan være væk, uden at nogen vil vide det, siger DOC-talsmand Herb Christophers ifølge avisen New Zealand Herald.

Miseren om de strandede hvaler begyndte sent torsdag lokal tid, hvor en flok på 416 individer strandede på en 26 kilometer lang sandodde i Golden Bay.

De fleste af hvalerne døde, men det lykkedes frivillige at redde omtrent 100 af dem.

Men flere af de hvaler som overlevede, stødte til en ny flok på cirka 200 individer ud for kysten, der i mange år har været kendt som en "hvalfælde".

Her er vandet lavt, og Sydøens nordlige spids har en landtange på tværs, Farewell Spit, som kan have forvirret hvalerne og spærret dem inde.

Den menneskelige kæde var dog ikke tilstrækkelig til at forhindre den nye hvalflok i at nå kysten.

- På trods af, at alle gjorde deres bedste for at forhindre yderligere tab, strandede den store flok på omkring 200 hvaler, siger Herb Christophers.

- Vi kan måske redde nogle af dem. Men ikke alle, tilføjer han.

Hvis der fortsat er hvaler i live søndag, vil man ved højvande forsøge at hjælpe dem til havs.

New Zealands myndigheder kalder det en af de værste hvalstrandinger, som landet har oplevet.

Grindehvaler kan blive op til seks meter lange. Det er den mest almindelige hval i newzealandske farvande.