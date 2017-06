Washington holder vejret under høring af fyret FBI-chef

James Comey har allerede offentliggjort sit vidneudsagn, hvilket ikke just har dæmpet forventningerne til torsdagens høring.

I et nedskrevet dokument bekræfter Comey ifølge Reuters blandt andet, at præsidenten krævede FBI-chefens loyalitet under et møde i Trump Tower.

Samtidig bekræfter Comey, at Donald Trump lagde pres på ham for at få stoppet efterforskningen af den tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynns relationer til Rusland.

Hvorvidt Comey betragtede det som et bevidst forsøg på at forhindre sandheden i at nå dagens lys er dog et af de store spørgsmål, der formentlig vil blive besvaret under høringen.

James Comey og Donald Trump mødtes første gang i januar i Trump Tower.

Her briefede FBI-direktøren præsidenten om undersøgelserne af Ruslands forsøg på at påvirke det amerikanske valg.

Comey vil under høringen bekræfte, at han fortalte Trump, at præsidenten ikke selv var en del af efterforskningen. Det bekræfter Donald Trumps egen udlægning af sagen.

Og det er den del af Comeys vidneudsagn, som præsidenten hæfter sig ved.

- Præsidenten føler, at han har fået komplet og fuldstændig oprejsning. Han er ivrig efter at fortsætte sin dagsorden, lød det fra Trumps advokat Marc Kasowitz onsdag aften ifølge AFP.

Det store spørgsmål er dog, om præsidenten pressede Comey til at begrave efterforskningen. Interessant bliver det også at høre, om Comey mener, at han blev fyret i et forsøg på at afspore efterforskningen.

Høringen af James Comey i Senatets efterretningskomité indledes torsdag klokken 16 dansk tid. Imens holder Washington og resten af USA vejret.