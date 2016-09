Wall Street straffer Apple for lukkethed om ny iPhone

Apple vil vente med at offentliggøre salgstal for iPhone 7, og den beslutning bryder investorerne sig ikke om

- Jeg mener, at dagens historie var reaktionerne på iPhone 7, siger Mace Blicksilver fra finanshuset Marblehead Asset Management til nyhedsbureauet AFP.

Mere end noget andet sendte det en negativ stemning ind over børsen, tilføjer han.

Apple fik ellers ros fra flere sider efter onsdagens produktlanceringer.

Men investorernes skepsis hænger måske sammen med, at selskabet ikke har tænkt sig at offentliggøre salgstallene for de første dage, når telefonen kommer ud i butikkerne.

Den beslutning begrænser analytikernes mulighed for at få indblik i, hvordan forbrugerne tager imod de nye produkter, konstaterer Reuters.

Iphone 7 og Iphone 7 Plus kan bestilles fra fredag, og de første eksemplarer frigives 16. september.

Selv om de fleste detaljer allerede var lækket på forhånd, lykkedes det alligevel for Apple at begejstre selv eksperter under præsentationen af den nye Iphone.

John G. Pedersen, der er redaktør på meremobil.dk, lod sig i hvert fald overbevise om, at Apple har fat i den lange ende med sin nye topmodel.

- Grundlæggende er det nok en af de største præsentationer i de senere år, for det var ikke bare en gentagelse af det samme som tidligere. Jeg er glad for, at de kommer med nogle ting, der viser en ny retning. Det var et ambitiøst oplæg, sagde han onsdag til Ritzau.