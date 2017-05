WHO skal for første gang ledes af afrikaner

Skiftet betyder meget for WHO. Organisationen har fået skarp kritik og står foran en stor reform.

I kampen om lederposten var der til slut kun to kandidater: Den tidligere etiopiske minister og den britiske læge og FN-veteran, David Nabarro.

Den 52-årige Tedros Adhanom afløser Margaret Chan fra Hongkong. Han er den første afrikaner som topchef i WHO.

Har vil reformere organisationen. Det har han gjort med stor succes i Etiopiens sundhedssystem.

WHO blev voldsomt kritiseret for sin håndtering af den smitsomme sygdom ebola i Vestafrika. Der er rygter om, at USA vil beskære sit bidrag til organisationen.

I sin vision for WHO nævner Tedros globalisering, klimaforandringer og usund livsstil.

- Vi lever i en foranderlig verden, og WHO må være i stand til ændre sig sammen med den, skriver han.

Tedros blev i 2005 sit lands sundhedsminister som specialist i malaria og med en doktorgrad fra det britiske Nottinghams Universitet. Her havde han ansvaret for opbygning af tusindvis af sundhedsklinikker.

Det førte til et stort fald i børnedødeligheden. Desuden faldt antallet af malariatilfælde med 75 procent.

En rådgiver for hans britiske rival, David Nabarro, beskyldte i The New York Times Tedros for at skjule tre større udbrud af kolera i Etiopien.

Omkring 100 demonstranter protesterede mandag i Genève mod hans kandidatur.Han skal have nedtonet kolera af hensyn til Etiopiens handel og turisme.

Men Etiopiens regering insisterer på, at den dødelige sygdom ikke var kolera, men akut vandig diarré, der har de samme symptomer.