WHO advarer om stort behov for nye antibiotika mod bakterier

Der skal udvikles nye antibiotika hurtigst muligt for at bekæmpe 12 farlige bakterier, der stammer fra den samme familie. Det gælder blandt andet methicillin-resistent Staphylococcus aureus (MRSA).

WHO beskriver de sygdomsfremkaldende bakterier som de største trusler mod menneskers sundhed.

Mange af bakterierne har allerede udviklet sig til superbakterier, der er resistente over for mange antibiotika.

Bakterierne har ifølge WHO indbyggede evner til at finde nye måder at modstå behandling og kan også videregive genetisk materiale, der tillader andre bakterier at blive resistente.

Men det er op til regeringerne i de enkelte lande at indføre politikker for at øge investeringerne i forskning og udvikling, hvis nye lægemidler skal findes i tide.

Det understreger den assisterende generaldirektør for sundhedssystemer og innovation i WHO, Marie-Paule Kieny.

- Hvis vi overlader det til markedskræfterne alene, vil de nye antibiotika, som vi har et presserende behov for, ikke blive klar i tide, siger hun.

I de senere årtier er resistente bakterier såsom MRSA og tarmbakterien Clostridium difficile (CDI) blevet en global sundhedstrussel, skriver Reuters.

I sidste uge viste en screening, at MRSA forekommer i 88 procent af de danske svinebesætninger. En stikprøve blandt seks avlsbesætninger viste desuden, at bakterien fandtes i alle seks.

I 2014 viste en screening, at bakterien fandtes i 68 procent af besætningerne. Imens fandt en stikprøve blandt seks avlsbesætninger kun tre smittede.

Ifølge landbrugets interesseorganisation, Landbrug & Fødevarer, har der siden 2014 maksimalt været syv danskere om året, der har fået en blodforgiftning forårsaget af husdyr-MRSA.

Handlingsplanen mod MRSA blev vedtaget i 2015.