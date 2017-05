WHO advarer om ekstremt høje dødstal i koleraramte Yemen

Det meddeler Verdenssundhedsorganisationen (WHO), der samtidig advarer om, at antallet af dødsfald kan vokse voldsomt.

I krigshærgede Yemen er der risiko for, at op mod 300.000 personer bliver ramt af den dødelige sygdom kolera i løbet af de næste seks måneder.

- Vi er nødt til at forvente noget, der kan nå op på mellem 200.000 og 250.000 koleratilfælde de kommende måneder oveni de 50.000 tilfælde, der allerede er der, siger Nevio Zagaria, der er talsmand for WHO i Yemen.

Og prisen bliver "ekstremt, ekstremt høj", tilføjer han.

Epidemien begyndte i oktober 2016 og voksede frem til december.

Herefter svandt antallet af tilfælde ind, men koleraudbruddet kom aldrig helt under kontrol, fortæller Zagaria.

I de seneste måneder har et ramponeret sundhedssystem og regnsæsonen betydet, at den smitsomme sygdom har spredt sig igen.

Kolera skyldes bakterien vibrio cholera. Den udskilles i afføringen, og hvis bakterien kommer i kontakt med drikkevand, kan det smitte. Og sygdommen kan - i nogle tilfælde - dræbe i løbet af få timer.

Alene fra 27. april er 23.425 blevet smittet med sygdommen, og 15. maj indførte landet undtagelsestilstand på grund af sygdommen.

Yemen har i to år været af ramt borgerkrig, der har kostet tusindvis af mennesker livet og tvunget millioner på flugt. Samtidig mangler 18,8 millioner nødhjælp.

Den langvarige krig har desuden betydet, at under 45 procent af landets sundhedscentre er funktionelle.

Kolerapatienter belaster allerede sundhedssystemet. Derfor er WHO på vej med en plan for flere specialiserede centre inden for de næste 48 timer, oplyser talsmanden Zagaria.

- Vi har et mål om 350 kolera-behandlingscentre, siger han.

I øjeblikket dækker WHO mellem 10-12 procent af det mål, tilføjer Zagaria.