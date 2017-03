WHO: Forurening koster hvert år 1,7 millioner børn livet

- Et forurenet miljø er et dødeligt miljø - især for unge børn, siger generaldirektør i WHO Margaret Chan i en pressemeddelelse.

- Deres (børnenes, red.) organer og immunsystem og mindre kroppe og luftveje gør dem ekstra sårbare over for forurenet luft og vand, tilføjer hun.

Af WHO's rapport fremgår det, at børn allerede som ufødte kan være udsatte, hvis moren opholder sig i forurenede miljøer.

Hvis de fortsætter med at blive udsat for forurening, eksempelvis i forbindelse med passiv rygning, øger det risikoen for at udvikle lungebetændelse og luftvejssygdomme som eksempelvis astma.