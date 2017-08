Vreden breder sig efter børnedød på indisk hospital

Toppolitikeren Yogi Adityanath, der er øverste minister i delstaten og nær allieret med premierminister Narendra Modi, står over for et voksende krav fra oppositionen om at træde tilbage.

- Den her hændelse fandt sted på grund af slaphed i regeringen. Regeringen er fuldt ud ansvarlig for den, siger Ghulam Nabi Azad, der er en ledende oppositionspolitiker.

Den øverste minister og sundhedsministeren skulle trække sig øjeblikkeligt, tilføjede han.

Da Yogi Adityanath søndag besøgte Baba Raghav Das-hospitalet, flokkedes efterladte familiemedlemmer omkring ham og krævede svar.

Myndighederne afviser, at hospitalets manglende iltforsyninger er årsag til de mange dødsfald - som det i øvrigt har indledt en officiel efterforskning af.

Det skyldes, hævder de, blandt andet hjernehindebetændelse - en sygdom, som mange børn dør af i den fattige delstat.

Men det bestrider flere pårørende. De beskriver paniske og kaotiske scener, da de unge patienters tilstand pludselig blev forværret.

- Så snart vi nåede frem til hospitalet, blev vi overrakt en lille pumpe og bedt om at blive ved med at pumpe. Det gjorde jeg i over 3,5 timer, siger Shailendra Gupta, der er far til et af ofrene, til Indian Express.

- Den næste dag fik vi at vide, at han (sønnen, red.) var død.

Alene torsdag døde 23 børn på hospitalet - heriblandt 14 spædbørn på intensivafdelingen for kritisk syge eller for tidligt født børn.

Lægerne har indrømmet, at iltforsyningen blev afbrudt i nogle timer.

Flere lokale medier har rapporteret, at det skyldtes ubetalte regninger.

Angiveligt mangler hospitalet at betale næsten gamle regninger til en værdi af næsten 100.000 dollar.