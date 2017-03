Vrede arbejdere smadrer H&M-fabrik i Myanmar

Produktionen har ligget stille siden 9. februar på grund af striden, hvor ledelsen på fabrikken også er blevet overfaldet.

- H&M er dybt bekymret for den nylige konflikt, og vort forretningsmæssige forhold til fabrikken er i øjeblikket sat på pause, siger H&M i en erklæring.

H&M oplyser ikke noget om eventuelle leveranceproblemer af tøj.

Arbejderuroen begyndte med en strejke i slutningen af januar, efter at en lokal fagforeningsmand var blevet fyret, siger arbejdere og ledelsen.

Arbejderne ønsker blandt andet bedre sundhedsordninger.

9. februar blev det voldeligt, og så standsede produktionen.

Nyhedsbureauet Reuters har set video af kvindelige ansatte, der omringer og banker en kinesisk leder på fabrikken fra firmaet Hangzhou Hundred-Tex Garment (Myanmar).

Hundredvis af arbejdere har siden stormet fabrikken og ødelagt produktionsfaciliteter, computere og overvågningskameraer.

Den kinesiske ambassade i Myanmar beskriver episoden som "et angreb" og har bedt Myanmars regering om at holde de involverede arbejdere ansvarlige.

Ingen er blevet anholdt for urolighederne.

Repræsentanter for arbejderne forhandler fortsat med fabriksledelsen om de forhold, der skal være, når produktionen på et tidspunkt genoptages.

Reuters noterer, at konflikten er problematisk for H&M, der regnes for at være en af de virksomheder, som går forrest, når det gælder rettigheder for arbejdere, der laver tøj.

Myanmar har en hastigt voksende produktion af tøj til store virksomheder som netop H&M og også til amerikanske Gap.

Der arbejder omkring 300.000 mennesker i tøjindustrien i Myanmar.