- Jeg tror, at det var Rusland. Men jeg tror også, at der var andre lande, siger Donald Trump om hacking under præsidentvalg.

Vred Trump medgiver russisk hacking under USA-præsidentvalg

Under sit første pressemøde i et halvt år gik Donald Trump i kødet på de medier og personer, der har beskyldt ham for at være i lommen på Rusland.

For første gang sluttede han sig mere uforbeholdent til de mange - blandt andet efterretningstjenesten - der har beskyldt Rusland for at stå bag hacking under præsidentvalget i USA.