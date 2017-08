Vrag af britisk bombefly menes fundet ud for Norges kyst

Det drejer sig formentlig om et britisk bombefly fra Anden Verdenskrig, fortæller Thor Anders Nummedal, som er projektdirektør i North Sea Link.

Et flyvrag er fundet på havbunden ud for Norges sydvestlige kyst under arbejdet med at etablere forbindelsen North Sea Link fra Norge til England.

- Fagfolk, som vi har rådført os med, mener, at flyvraget er et bombefly af typen Short Sterling. Det spillede en vigtig rolle ved at levere forsyninger fra Storbritannien til den norske modstandsbevægelse i slutningen af Anden Verdenskrig, siger Nummedal.

Det statsejede norske forsyningsselskab Statnett oplyser, at vragdelen er fundet på havbunden 60 kilometer vest for byen Bryne, der ligger syd for Stavanger.

Det anslås, at allierede fly gennemførte mellem 1200 og 1300 flyvninger med udstyr til den norske modstandsbevægelse Milorg.

Flertallet af disse flyvninger fandt sted fra efteråret 1944 til foråret 1945. Rundt regnet 700 er registreret som vellykkede. De leverede våben, ammunition, uniformer, cigaretter og whisky.

30 allierede fly forsvandt. 19 af dem var af typen Short Sterling. Man har hidtil ikke kendt skæbnen for seks af disse.

En medarbejder i det britiske forsvarsministerium oplyser, at fund af flyvrag i havet er ret sjældne.

Man bliver nødt til at undersøge sagen nærmere, før man kan fastslå, om vraget faktisk er en Short Sterling, fortæller Sue Raftree fra Joint Casualty and Compassionate Centre (JCCC).