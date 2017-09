Voldsomme brande hærger det vestlige USA

- Denne brand, der brød ud i går, er omfangsmæssigt den største i Los Angeles' historie, siger borgmesteren i Los Angeles, Eric Garcetti, på en pressekonference lørdag.

- Ingen ejendom er gået tabt. Det er ret forbløffende, tilføjer han om branden, der har fået navnet La Tuna.

Myndighederne advarer om, at vinden kan puste yderligere til flammerne og betyde, at flere indbyggere skal evakueres.

Omkring 650 kilometer længere nordpå i Californien har den såkaldte Ponderosa-brand ødelagt et område på omkring 15 kvadratkilometer.

30 huse er brændt ned, siden branden brød ud tirsdag.

Det har fået myndighederne til at evakuere beboerne i 500 huse.

Californiens guvernør, Jerry Brown, har erklæret undtagelsestilstand. Det betyder, at han kan trække på flere ressourcer for at få bugt med brandene.

Alene i Los Angeles-området er 500 brandfolk sat ind for at bekæmpe ilden, og 100 er kaldt hjem fra Houston, hvor de var sendt til for at hjælpe ofrene for de store oversvømmelser, der har ramt Texas, skriver nyhedsbureauet AFP.