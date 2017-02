Voldsom inflation sætter dybe spor i Egyptens økonomi

Det tvang i slutningen af 2016 landet til at indgå en aftale med Den Internationale Valutafond, IMF, om et lån på 12 milliarder dollar. En del af aftalen er, at Egypten skal lade sin valuta handle frit.

Det har omtrent halveret værdien af det egyptiske pund og skabt en voldsom inflation. Ifølge Reuters steg inflationen i januar til 31 procent i forhold til året før.

The Economist venter, at privatforbruget vil falde med 25 procent i 2017.

- Priserne er så høje, at jeg ikke har råd til at brødføde mine børn, siger mor til seks Nadia Ahmed til Reuters på et marked i Kairo.

Ifølge Mellemøstenekspert og tidligere direktør for Dansk-Egyptisk Dialoginstitut Jakob Erle er situationen i landet skidt.

- Befolkningen er meget fattig, og det eneste den efterspørger er økonomisk stabilitet og vækst.

- Det er et åbent spørgsmål, hvad der kommer til at ske, men det er helt sikkert, at situationen i Egypten er uholdbar, siger Jakob Erle.

Egypten er dog, til forskel fra eksempelvis Venezuela, hvis økonomi er komplet kollapset, begavet med, at landet er geopolitisk vigtigt.

Derfor er der store interesser i, at Egypten ikke falder fra hinanden.

- Det betyder ikke, at det ikke kan gå helt galt i Egypten. Men der er længere til kanten, end der er for mange andre lande.

- På den anden side er den økonomiske situation katastrofal, og den befolkningsmæssige situation er katastrofal. Der sker voldsomme ting i Egypten lige nu, siger Jakob Erle.

Et Egypten, der kollapser, vil være altødelæggende for regionen og vil være et stort problem for Europa.

- Det er verden største arabisktalende land. Det forbinder Afrika og Mellemøsten. Det er nabo til Israel. Det sidder på Suez-kanalen. Og det er det land, der har de vigtigste sunnimuslimske institutioner. Så Egypten er afgørende for stabiliteten i regionen.

- Der ud over er der 90 millioner Egyptere nu. I 2030 er der 120 millioner. Hvis de ikke har noget at leve af, så blive migrationsstrømmen mod Europa mange, mange gange det, vi har oplevet de sidste år, siger Jakob Erle.