Vingeproblem tvinger USA til at holde F-35 på jorden

Beslutningen om at "grounde" flyene kommer få uger efter, at det avancerede militærfly blev meldt klar til kamp. Ifølge mediet Defensenews er der opdaget problemer med nogle køleslanger i flyenes vinger.

Det amerikanske luftvåben har indført midlertidigt flyveforbud for 13 af sine F-35 Joint Strike Fighters, skriver CNN. Forbuddet omfatter også to F-35, som Norge har købt. Samtlige fly befinder sig på baser i USA.

Danmark har bestilt 27 af flytypen som erstatning for Forsvarets nuværende, slidte F-16-fly. De første skal efter planen leveres til det danske forsvar i 2021. Beslutningen om at vælge F-35 skete til trods for kritik fra flere partier.

Blandt andet De Konservative har påpeget, at F-35 er et fly under udvikling, mens Liberal Alliance var bekymret for, at investeringen i et uprøvet kampfly kunne ende galt og potentielt kunne blive en ny IC4-skandale.