Vinder af valg i Kosovo får hænderne fulde

Ni år efter at Kosovo løsrev sig fra Serbien og erklærede sig som et selvstændigt land, skal vælgerne søndag for tredje gang siden 2008 vælge et nyt parlament.

Der skal tages hånd om et af de store stridspunkter - det lille Balkan-lands grænse til Montenegro - som i maj fældede regeringen.

Arbejdsløsheden på omkring 30 procent skal tackles, og relationerne til nabolandene, især Serbien, skal forbedres, hvis Kosovo skal gøre fremskridt i processen mod at blive optaget som medlem af EU, skriver Reuters.

Langt over 100 lande anerkender Kosovo, deriblandt USA og de fleste EU-lande, men det gør Serbien ikke.

I maj tabte premierminister Isa Mustafas regering en tillidsafstemning, og derefter blev der udskrevet valg som kulminationen på et års politisk uro.

Mistilliden udsprang af uenighed om en grænseaftale med Montenegro.

Kosovo er det eneste land i det vestlige Balkan, hvor borgerne skal have visum for at rejse ind i EU's Schengen-område.

EU vil først droppe kravet, når Kosovo godkender en grænseaftale.

Ud over uenighed om grænseaftalen beskyldte oppositionen også regeringen for at have svigtet dens løfter om at forbedre levestandarden.

Og økonomi har været valgkampens hovedtema.

Stort set samtlige af de 19 partier, fem koalitioner og to borgergrupper, som ifølge AP har tilmeldt kandidater til søndagens valg, har lovet at øge den økonomiske vækst.

- Arbejdsløshed og fattigdom er de største samfundsproblemer i Kosovo, siger Imer Mushkola, en politisk ekspert, til Reuters.

På overfladen fremstår økonomien sund og sprælsk med en forventet fremgang i år på fire procent.

Men væksten skyldes hovedsageligt pengeoverførsler fra de flere hundredtusinder af borgere, som opholder sig i udlandet.

Meningsmålinger udpeger en koalition anført af tidligere premierminister Ramush Haradinaj som favorit ved søndagens valg.

Hans lille AAK-parti har indgået en valgaftale med præsident Hashim Thacis centrumhøjreparti (PDK), der er landets største.

En sejr til Haradinaj kan dog komplicere forholdet til Serbien, som har udstedt en international arrestordre på Haradinaj for krigsforbrydelser, skriver Reuters.

En koalition anført af premierminister Isa Mustafas konservative LDK står til den næststørste opbakning i målingerne.

Omkring 1,9 millioner kan stemme ved valget.