Vigtige støtter trækker sig fra Fillons kampagne

Støtterne forsvinder kort efter, at kandidaten har offentliggjort, at der vil blive rejst en anklage mod ham for misbrug af offentlige midler, men at han agter at fortsætte sin kampagne.

Den konservative franske præsidentkandidat, François Fillon, har onsdag mistet flere af sine støtter i kampen for at blive Frankrigs næste præsident. Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Bruno Le Maire, der er international rådgiver for François Fillon, har valgt at trække sig fra sin post. Det skriver han på det sociale medie Twitter.

Le Maire var en af nøglepersonerne i Fillons valgkampagne og blev ifølge avisen Le Figaro af mange anset som et oplagt bud til posten som udenrigsminister.

Han går i protest mod François Fillons beslutning om ikke at trække sig fra valgkampen.

Det er ifølge Bruno Le Maire brud på det løfte, som Fillon gav vælgerne tidligere på året. Her sagde han, at han ville trække sig, hvis en formel undersøgelse blev indledt.

Også partialliancen UDI har trukket sin støtte til Fillon. Alliancen består af otte forskellige partier, der har medlemmer af begge kamre i landets parlament samt i EU-Parlamentet.

Formelt har alliancen suspenderet sin deltagelse i Fillons kampagne.

Den konservative præsidentkandidat oplyste onsdag, at han er blevet indkaldt af undersøgelsesdommere til at afgive forklaring. Det sker som følge af anklager om, at han har betalt sin kone og børn for job, der ikke eksisterede, med offentlige midler.

Fillon har erklæret, at han har til hensigt at møde op til retsmødet. Her ventes det ifølge det franske nyhedsbureau AFP, at han bliver mødt med en sigtelse.

AFP citerer også anonyme kilder nær efterforskningen for, at præsidentkandidatens kone formentlig også vil blive sigtet.