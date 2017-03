Vigtig støtte trækker sig fra Fillons kampagne

Bruno Le Maire, der er international rådgiver for den konservative franske præsidentkandidat, François Fillon, har valgt at trække sig fra sin post.

Han går i protest mod François Fillons beslutning om ikke at trække sig fra valgkampen.

Den konservative præsidentkandidat fik tidligt onsdag oplyst, at han var blevet indkaldt af undersøgelsesdommere til at afgive forklaring som følge af anklager om, at han har betalt med offentlige midler sine kone og børn for job, der ikke eksisterede.

Alligevel valgte den konservative præsidentkandidat på et hasteindkaldt pressemøde senere på dagen at meddele, at han fortsat stiller op til forårets valg.

Det er ifølge Bruno Le Maire brud på det løfte, som Fillon gav vælgerne tidligere på året. Her sagde han, at han ville trække sig, hvis en formel undersøgelse blev indledt.

- Jeg tror på respekten for det givne ord, skriver Le Maire på Twitter.