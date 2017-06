Vigtig FN-stemme i kvinde- og abortdebat er pludselig død

Selv om navnet Babatunde Osotimehin måske ikke får mange klokker til at ringe hos folk, fik han og organisationen for nylig stor mediebevågenhed.

Det skete, da USA's præsident, Donald Trump, valgte at trække støtten til FN-agenturet, der arbejder med familieplanlægning og kvinder og børns sundhed i mere end 150 lande.

Kassen blev smækket i, fordi UNFPA "støtter eller deltager i styringen af et projekt, der fremtvinger abort eller ufrivillig sterilisering", lød det. Den melding er dog blevet kaldt "en fejlagtig påstand" af UNFPA.

USA's beslutning fik prompte Danmark til at sende 40 millioner kroner ekstra til befolkningsfonden.

- At USA har besluttet at skære støtten er både trist, skadeligt og unødvendigt. For at råde bod på den amerikanske beslutning vil vi straks bevilge 40 millioner kroner til UNFPA, sagde udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) dengang.

Hun er ked af nyheden om Osotimehins død og mener, at verden har mistet en stærk stemme i kampen for kvinders rettigheder.

- Det er med stor sorg, jeg modtager nyheden om, at Dr. Osotimehin i en alt for tidlig alder er død. Han var en stærk partner for Danmark i den globale kamp for kvinders og pigers ret til selv at bestemme over egen krop og eget liv.

- Dr. Osotimehins død er et stort tab for UNFPA og for den internationale kamp for kvinders og pigers rettigheder; en kamp, som Danmark sammen med ligesindede organisationer og lande vil føre videre, siger Tørnæs i en skriftlig udtalelse.

Babatunde Osotimehin blev født i Nigeria i 1949 og uddannede sig til læge. Han stod før sin tid i FN i front for Nigerias nationale enhed for aids-kontrol. Han var også sundhedsminister i landet.

Siden 2011 har han været direktør for UNFPA.