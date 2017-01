Dansk/amerikanske Viggo Mortensen er nomineret til en Bafta i kategorien som bedste mandlige skuespiller for sin rolle i "Captain Fantastic". Arkivfoto. Foto: Free/Colourbox

Viggo Mortensen er i spil til at vinde en Bafta

Skuespilleren har fået en ny chance for at blive hædret med en pris for sin præstation i "Captain Fantastic".

Verden - 10. januar 2017 kl. 13:07 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den dansk/amerikanske skuespiller Viggo Mortensen er blandt de nominerede til den prestigefyldte britiske filmpris Bafta i kategorien som bedste mandlige skuespiller. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Skuespilleren er nomineret for sin rolle i den amerikanske film "Captain Fantastic". Her spiller han en alenefar, der har valgt at flytte ud i et hus i skoven for at slippe væk fra det kapitalistiske system i USA.

Isoleret fra resten af samfundet underviser han her sine børn i at tænke selvstændigt og være kritiske over for blandt andet kapitalismen. For at få Bafta-prisen skal Viggo Mortensen vinde over et stærkt felt. Blandt andet er Ryan Gosling og Casey Affleck at finde i kategorien. Begge skuespillere vandt en pris ved årets Golden Globe, hvor også Viggo Mortensen var nomineret.