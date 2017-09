Vestager: Juncker har grund til at være optimistisk

Det vurderer EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager. For efter et år med brexit, økonomiske problemer og migrationskrise, ser det mere lyst ud for EU, mener hun.

Der er grundlag for den optimisme, der var at spore, da Jean-Claude Juncker, EU-Kommisionens formand, fortalte om sit fremtidssyn for EU.

- Mange har fået arbejde og er kommet ud af arbejdsløshed, og unge mennesker kommer ind på arbejdsmarkedet. Vi kan se, at det går bedre for virksomheder. Væksten er kommet tilbage, siger hun.

I sin State of the Union-tale påpegede Juncker, at unionen ikke var "i god stand", da han holdt den samme tale for et år siden. Men tingene har ændret sig, påpeger Vestager.

- Da jeg kom til kommissionen for tre år siden, var alle på hælene. Der var selvfølgelig et bankende hjerte fra vores europæiske demokrati, men nu ser det anderledes ud.

- Der er meget mere energi, der er meget mere vilje til at tage fat og sige, at nu kan vi faktisk ændre nogle ting. Både på grund af den politiske stemning, men også fordi at arbejdsløsheden har ændret sig, siger hun.

Det fremgik i talen, at EU har været i knæ på grund af den økonomiske krise og voksende skepsis fra befolkningerne.

Men formanden lagde vægt på, at økonomien nu på femte år er inde i et opsving, og at arbejdsløsheden er den laveste i ni år.