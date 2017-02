Verdens farligste nervegift er fundet på dræbt nordkoreaner

- Vi efterforsker det, siger politichef Khalid Abu Bakar ifølge Reuters.

- Hvis mængden af kemikaliet bragt ind i landet var lille, ville det være svært for os at opdage, siger han.

Resterne af nervegiften er fundet i prøver taget fra et øje og ansigtet af den nordkoreanske statsborger, som i sidste uge var udsat for et angreb i lufthavnen i Malaysias hovedstad, Kuala Lumpur.

Politiet i Malaysia har hele tiden arbejdet ud fra en antagelse om et giftdrab.

Sydkoreas regering er overbevist om, at Kim Jong-nam blev dræbt på ordre fra styret i Pyongyang.

Han havde i årevis levet i eksil i udlandet. Påstanden om et statsbestilt snigmord er blevet afvist af Nordkorea.

Kim Jong-nam døde forrige mandag efter at have været udsat for et angreb i afgangshallen i den internationale lufthavn i Kuala Lumpur.

Det formodes, at han blev sprøjtet eller påsmurt med en giftig væske i ansigtet, kort tid før han skulle stige om bord på et fly til Macau.

Lækkede optagelser fra overvågningskameraer i lufthavnen viser to kvinder nærme sig den 45-årige Kim Jong-nam, og tilsyneladende påfører de hans ansigt et eller andet. Enten med hænderne eller med en spray.

Umiddelbart efter angrebet ses Kim Jong-nam tilkalde ansatte i lufthavnen. De sørger for lægehjælp, men han dør i en ambulance på vej til et hospital.

Fire personer, deriblandt to kvinder, er indtil videre pågrebet i sagen.

Politiet er på udkig efter yderligere to. En af dem arbejder på Nordkoreas ambassade i Kuala Lumpur, mens den anden er ansat hos et nordkoreansk flyselskab.

USA's Center for Sygdomsforebyggelse (CDC) anser VX som den mest dødbringende nervegift, der nogensinde er skabt, skriver nyhedsbureauet AFP.

Midlet er beregnet til kemisk krigsførelse og er så farligt, at FN klassificerer det som et masseødelæggelsesvåben ifølge Reuters.