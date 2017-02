Verdens bedste billede vinder med enkelt budskab

- Det er et klassisk journalistisk fotografi med en historie, der er nem at afkode. Det er taget på det rette sted og på det rette tidspunkt, og det fanger situationen.

- World Press Photo vælger billeder, der kan indramme verdenshistorien i nærmest ét billede, og det gør det her fotografi i høj grad, siger han.

Konkurrencen World Press Photo har fundet sted hvert år siden 1955, og i år var det fotografen Burhan Ozbilici, der løb med sejren for sit billede af drabet på den russiske ambassadør i Tyrkiet, Andrej Karlov.

Juryen har valgt billedet blandt 80.400 billeder, der er blevet indsendt af mere end 5000 fotografer fra 125 lande.

- Det er et super godt nyhedsbillede. Det er skræmmende, og det kan få folk til at reagere og til at sætte sig ind i baggrunden for situationen. Og når et fotografi kan det, så er det jo det rigtige valg, siger Søren Pagter.

Billedet er taget ved åbningen af en kunstudstilling i Ankara i december, hvor Burhan Ozbilici tilfældigvis var til stede.

Her dræbte en tyrkisk betjent Ruslands ambassadør og råbte "Gud er stor" og "Glem ikke Aleppo", da han ni gange skød mod ambassadøren.

I stedet for at flygte valgte Burhan Ozbilici at fotografere hændelsen.

- Det enkle budskab er, at der er en, der har myrdet en person. Men bagved det ligger der en dybde i problematikken med Syrien og Tyrkiet. Mange vil huske det her billede, siger han.

Skudepisoden skete i kølvandet på flere protestaktioner i Tyrkiet mod Ruslands rolle i Syrien.