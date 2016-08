Verbal boksekamp i spansk parlament før skæbneafstemning

Rajoys centrumhøjreparti, Folkets Parti (PP), fik flest stemmer ved valget i juni. Men partiet mangler flertal for at kunne danne regering.

Og socialisterne står i vejen, mener Rajoy. Han beskylder partiet for at ignorere et flertal af spaniere ved at forhindre en regering ledet af ham.

- De er ude af stand til at lede landet, siger Pedro Sanchez, som står i spidsen for det socialistiske parti (PSOE).

Socialisterne beskylder PP for at have sendt Spanien ud i fattigdom og for en stigende ulighed.

Mariano Rajoy tog over som premierminister i 2011.