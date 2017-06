Veninde til ekspræsident i Sydkorea får tre års fængsel

En tidligere veninde til Sydkoreas afsatte præsident, Park Geun-hye, er ved en domstol i Seoul fredag blevet idømt tre års fængsel for at presse et sydkoreansk universitet til at favorisere sin datter, Chung Yoo-ra.

Det skriver nyhedsbureauet Yonhap på sin hjemmeside.

Fredagens afgørelse er den første i en række af anklager mod 61-årige Choi Soon-sil, der også beskyldes for millionsvindel.

Det skal ifølge anklageren være sket ved, at hun har udnyttet sit venskab med præsidenten til at presse millioner ud af en række sydkoreanske virksomheder

Pengene er ifølge anklagerne gået til et skuffeselskab, som Choi Soon-sil kontrollerede, og som datteren angiveligt var medejer af.

Retten afgjorde fredag, at Choi Soon-sil har ignoreret love og procedurer på vejen mod at sikre datterens succes.

Således er hun dømt for at få det private universitet Ewha Womans University til at favorisere den 21-årige datter, Chung Yoo-ra.

Retten dømte også den tidligere præsident for universitetet og den tidligere direktør for optagelse på universitetet til henholdsvis to og halvandet års fængsel for at efterkomme Choi Soon-sils ønsker.

- En mor ønsker altid det bedste for sit barn, men her gik hun (Choi Soon-il, red.) for langt, lyder en del af begrundelsen fra dommeren.

Den sydkoreanske korruptionssag har trukket tråde så langt som til Aalborg-forstaden Gug.

Her blev den omtalte datter, Chung Yoo-ra, nemlig anholdt af Nordjyllands Politi 1. januar i år.

Det skete efter et tip fra en sydkoreansk journalist, da kvinden var internationalt efterlyst af Sydkorea for medvirken til omfattende økonomisk kriminalitet.

Hun blev udleveret til de sydkoreanske myndigheder i slutningen af maj og løsladt få dage senere.

- Det vigtigste bevismateriale er blevet indsamlet, og Chung Yoo-ras rolle i skandalen er blevet efterforsket.

- Det er svært at se nødvendigheden af, at hun skal forblive i myndighedernes varetægt, lød det i en erklæring fra Seouls centrale distriktsdomstol i begyndelsen af juni ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den unge sydkoreaner er en anerkendt dressurrytter, der tidligere har vundet guld ved Asian Games.