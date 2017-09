Venezuelas regering og opposition nærmer sig forhandlinger

Drøftelserne sker med henblik på at undersøge mulighederne for en genstart af forhandlingerne om en løsning på Venezuelas økonomiske og politiske uro.

Præsident Danilo Medina fortæller, at han mødtes med repræsentanter for Venezuelas regering og opposition i mere end fem timer. Han giver dog ingen detaljer om, hvorvidt han mødtes med parterne sammen eller hver for sig.

- Der er en stor velvilje til at nå frem til en eller anden form for forhandling, siger han og tilføjer, at der vil blive holdt flere møder torsdag.

Også Jorge Rodriguez, borgmesteren i Venezuelas hovedstad, Caracas, der er en del af regeringens delegation, udtrykker optimisme omkring muligheden for nye forhandlinger.

Tidligere onsdag sagde den venezuelanske oppositionsleder Julio Borges, at der ikke kan blive tale om nye forhandlinger, før oppositionens betingelser er blevet opfyldt.

Blandt disse betingelser er at blive enige om en komplet valgkalender, herunder en tidsplan for præsidentvalget i 2018, frigive politiske fanger, tillade humanitær hjælp og respektere institutioner som den oppositionsledede kongres.

En tidligere runde af samtaler ledet af Vatikanet brød sammen sidste år.

Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, har i månedsvis været skydeskive for folkelige protester og demonstrationer i både Caracas og andre byer.

Mindst 120 mennesker er blevet dræbt i sammenstød mellem demonstranter og sikkerhedsstyrker siden april.

På papiret er Venezuela et af verdens rigeste lande i kraft af enorme forekomster af olie og gas. Men landet befinder sig i en økonomisk krise af historiske dimensioner.

Og det er Maduros skyld, påstår oppositionen.

Han beskyldes for at have bragt nationen på fallittens rand samt forsøg på at indføre et diktatur.