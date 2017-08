Venezuelas præsident ønsker at mødes med Donald Trump

Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, ønsker at mødes med sin amerikanske kollega, Donald Trump, for at diskutere forholdet mellem de to lande.

Maduro ønsker således at arrangere en telefonsamtale eller et møde med USA's præsident.

- Donald Trump, her er min hånd, sagde Venezuelas præsident og tilføjede, at han ønsker et lige så stærkt forhold til USA, som han har til Rusland.

Håndsrækningen kommer, kort efter at Maduro advarede Trump om, at Venezuela aldrig vil give efter. Det skete som reaktion på, at USA har indført sanktioner mod ham.

Maduro har flere gange latterliggjort Trump og kaldt ham en imperialist, ligesom at han i stærke vendinger har kritiseret USA's sanktioner mod embedsmænd i sin socialistiske regering.

Nicolas Maduro har også beskyldt Donald Trump for at ville stjæle Venezuelas store oliereserver.

USA indførte sanktioner mod Venezuela efter det omstridte valg til forfatningsrådet.

Samtlige kandidater til det 545 mand store råd var Maduros støtter eller partifæller, fordi oppositionen boykottede afstemningen. Blandt de, der er blevet valgt som medlemmer, er præsidentens kone og søn.