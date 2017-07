Venezuelas præsident afviser imperialistiske USA-sanktioner

Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, langer mandag hårdt ud efter USA, som vil sanktionere det sydamerikanske land på grund af et omstridt valg søndag.

- Jeg vil ikke tage imod imperialistiske ordrer. Jeg adlyder ikke udenlandske regeringer. Jeg er en fri præsident, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

- I USA er det muligt at blive præsident, selv om du får tre millioner stemmer færre end din modstander. Hvilket storartet demokrati, siger Maduro videre ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det sker med henvisning til, at præsident Donald Trump ifølge officielle amerikanske valgresultater fik næsten 2,9 millioner færre stemmer end sin modstander, demokraten Hillary Clinton.

Nicolas Maduro mener, at sanktionerne afspejler Donald Trumps "desperation" og "had" mod Venezuelas socialistiske regering.

Tidligere mandag indefrøs regeringen i Washington Nicolas Maduros midler i USA og kaldte ham en "diktator" for at tvinge et valg om en ny lovgivende forsamling igennem.

Samtidig er alle amerikanere udelukket fra at drive forretning med Maduro.

Også regeringerne i Spanien, Canada, Argentina og Peru har afvist valget.

Maduro har erklæret sig for vinder af søndagens valg.

Kritikere mener, at han med afstemningen er i gang med at omdanne Venezuela til et diktatur.

Den nye forfatningsgivende forsamling vil give Maduros socialistparti ubegrænset magt. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Den nyvalgte forsamling kan træffe afgørelse hen over hovedet på det gamle parlament og opløse det, når og hvis den ønsker det.

Valgdagen søndag blev blodig, og mindst ti personer mistede livet under sammenstød flere steder i landet.