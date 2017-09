Venezuelas præsident accepterer dialog med modstandere

- Zapatero og præsident (Danilo, red.) Medina er fuldt ud klar over, at jeg har været fortaler for en dialog, og jeg accepterer denne nye dialog, siger Maduro under et tv-transmitteret regeringsmøde. Det skriver AFP.

Der er endnu ingen oplysninger om, hvad parterne skal drøfte.

Tirsdag eftermiddag oplyste Frankrigs udenrigsminister ifølge Reuters, at repræsentanter for regeringen i Caracas onsdag vil holde samtaler med oppositionen.

Møderne finder sted på neutral grund i Den Dominikanske Republik.

- Det glæder mig at erfare, at en dialog med oppositionen vil genstarte i morgen (onsdag, red.) i Den Dominikanske Republik, siger udenrigsminister Jean-Yves Le Drian.

Forinden havde han i Paris holdt møde med Venezuelas udenrigsminister, Jorge Arreaza Montserrat.

Maduro har i månedsvis været skydeskive for folkelige protester og demonstrationer i både hovedstaden Caracas og andre byer.

Flere demonstranter er blevet dræbt i sammenstød med sikkerhedsstyrker.

Regeringen er blevet beskyldt for at stå bag direkte likvideringer af de mest højrøstede demonstranter.

I flere tilfælde er personer under demonstrationer blevet skudt og dræbt af bevæbnede og maskerede mænd, der på motorcykler derefter er forsvundet igen.

På papiret er Venezuela et af verdens rigeste lande i kraft af enorme forekomster af olie og gas, men landet befinder sig i en af de største økonomiske kriser nogensinde.

Udenlandske medier har i flere måneder rapporteret om udbredt mangel på alt fra fødevarer til medicin.