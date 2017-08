Venezuelas nye forfatningsråd erklærer sig overlegent

Beslutningen blev meldt ud tirsdag aften lokal tid.

Udmeldingen fik straks 12 nabolande til at erklære, at de mener, at det er et brud på de demokratiske principper, og at de ikke vil anerkende det nye forfatningsråd. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Rådet er sammensat efter et valg, der har mødt stor kritik internationalt og fra oppositionen i landet for at være manipuleret. Rådet har til opgave at ændre landets forfatning.

Valget var et hidtil klimaks i en politisk konflikt mellem Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, og landets parlament.