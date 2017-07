Venezuelas Maduro søger fred efter løsladelse af modstander

Venezuelas præsident, Nicolás Maduro, erklærer sig enig i den venezuelanske højesterets beslutning om at løslade oppositionsleder Leopoldo López fra et militærfængsel.

López er blevet flyttet til husarrest af helbredsmæssige årsager, oplyser hans advokat.

- Jeg håber, at dette kan forene nationen. Nationen ønsker fred, siger Maduro under den tv-transmitterede tale.

- I kender alle de store forskelle mellem mig og Leopoldo López. Dette tiltag er forståeligt, og han (López, red.) vil sprede en besked om støtte til freden. Det er dét, landet står for, siger præsidenten ifølge avisen Washington Times.

Leopoldo López sad fængslet for at opildne til dødelig vold.

I september 2015 blev han idømt 13 år og ni måneders fængsel for sin rolle ved en demonstration i 2014 mod den siddende regering med præsident Nicolás Maduro i spidsen.

Protesterne udviklede sig voldeligt, og 43 mennesker mistede livet i optøjerne.

López overgav sig efterfølgende til politiet og blev beordret til at afsone sin straf i Ramo Verde-fængslet dømt for at have udtænkt volden ved demonstrationen.

Oppositionslederens skæbne har tidligere vakt kritik fra blandt andet FN og menneskerettighedsgrupper.

Den 46-årige López sendte en besked til sine støtter efter sin løsladelse. Her opfordrede han dem til at fortsætte kampen mod præsidenten.

Demonstrationer har stået på i fire måneder og har kostet mindst 90 personer livet.

- Selv hvis min kamp for frihed betyder, at jeg risikerer at havne i en celle igen, så er jeg glad for at fortsætte, sagde López i en besked, der blev læst op for hans støtter.