Venezuelaner ønsker dansk pres på Maduro efter blodigt valg

- De frygter, at de ikke kan få mad og medicin, men først og fremmest frygter de undertrykkelsen og det voldelige diktatur.

- Vi frygter, at det totalitære diktatur kommer til at konsolidere sig med den her afstemning og annullere alle de demokratiske institutioner, siger Luis Emilio Bruni, der bor i Danmark og er lektor ved Aalborg Universitet.

Præsident Nicolas Maduro har mandag udråbt sig selv som vinder ved valget til en ny forfatningsgivende forsamling. Den vil ifølge kritikere give hans socialistparti ubegrænset magt - også til at opløse det gamle parlament.

Det må ikke ske, og derfor må Danmark og resten af det internationale samfund tage kraftig afstand fra valget, lyder opfordringen fra Luis Emilio Bruni:

- Venezuelanerne håber, at flere og flere fra det internationale demokratiske samfund vil udtrykke sig imod regimet.

- Vi håber også, at Danmark vil udtrykke sig imod processen. Det er meget vigtigt, siger han.

Adskillige lande i Latinamerika, heriblandt Argentina og Mexico, har allerede meddelt, at de ikke anerkender valgresultatet. Det samme har Spanien, Storbritannien og USA.

EU er "bekymret over demokratiets fremtid i Venezuela" efter valget.

- Det eneste, folk vil have, er en gennemsigtig valgkamp, så demokratiet kan blive retableret, siger Luiz Emilio Bruni.

Valgdagen blev blodig med mindst ti dræbte under sammenstød flere steder i landet.

- Min lillesøster var som hundredtusindvis andre på barrikaderne i går. Oppositionen havde kaldt til massive protester, men det blev aflyst, fordi undertrykkelsen blev for voldelig, siger Luiz Emilio Bruni.

- Min søster gik hjem med det samme. Det er meget alvorligt. Regimet bliver mere og mere voldeligt.

Oppositionen havde boykottet valget og kritiserer Maduro for at svindle med valgtallene.

Præsidenten hævder, at over otte millioner har afgivet deres stemme, men en valgstedsmåling fra et uafhængigt venezuelansk analyseinstitut sætter valgdeltagelsen til 3,6 millioner.

Oppositionens tal viser, at ikke meget over to millioner har stemt.