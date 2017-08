Venezuela sender oppositionsleder fra fængsel til husarrest

Den venezuelanske oppositionsleder Antonio Ledezma er tilbage i husarrest, efter at han under udlandets fordømmelser var flyttet til et fængsel.

Kritikere i landet og i udlandet mener, at han og en anden oppositionsleder, Leopoldo Lopez, er politiske fanger i det splittede og kriseramte land.

Ledezma og Lopez blev tidligere på ugen hentet af betjente i deres hjem og flyttet til et fængsel.

Det skete under beskyldninger om, at de to mænd var i færd med at destabilisere præsident Nicolas Maduros regering.

Det er endnu ikke klart, om Lopez også bliver flyttet tilbage i husarrest.

- Vi takker venezuelanerne og det internationale samfund for deres omsorg og solidaritet, skriver Ledezmas kone.

Lopez og Ledezma havde opfordret til protester imod Maduros forfatningsgivende forsamling, som kan vende op og ned på demokratiet i det sydamerikanske land.

Forsamlingen med flere hundrede medlemmer kan sætte parlamentet, hvor oppositionen har flertal, ud af spil.

De to oppositionsledere har som mange andre sagt, at Maduros reformer er et angreb på fundamentale rettigheder i Venezuela.

Vatikanet har fredag appelleret til Maduro om at bremse den forfatningsgivende forsamling.