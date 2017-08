Venezuela hævder at have slået militært oprør ned

Et militært oprør er blevet kvalt i Venezuela, hvor en gruppe mænd forsøgte at stjæle våben.

Næstformanden i det regerende Socialistparti, Diosdado Cabello, meldte i første omgang om et "terrorangreb" mod militærbasen. Men han nedtonede kort efter og sagde, at der var tale om en "uregelmæssig situation".

Øjenvidner fortæller, at Valencia var præget af skyderi i løbet af natten.

Inden da var der offentliggjort en video på internettet. Her meddelte en gruppe uniformerede mænd, at de havde indledt et oprør i Valencia for at genetablere demokratiet.

Nogle af mændene var bevæbnet med geværer på optagelsen.

I videoen sagde de, at enhver enhed, der ikke vil følge opfordringen til at gøre oprør, vil blive betragtet som et militært mål, skriver AP.

Urolighederne kommer efter indsættelsen af et meget omstridt forfatningsråd, som præsident Nicolas Maduro har taget initiativ til.

Det er blevet fordømt fra flere sider som et forsøg fra Maduros side på at styrke sin magt.

Flere af Socialistpartiets medlemmer er søndag hurtigt ude og afskrive oprøret på militærbasen som højrefløjens forsøg på at vælte den såkaldte bolivarske revolution. Den blev indledt af Maduros forgænger, Hugo Chávez.

- Angrebene, der er planlagt af deliriske sind i Miami, øger kun moralen blandt vore væbnede styrker og det bolivarske folk, skriver et medlem af Socialistpartiet, Elias Jaua, på Twitter.

Valencia ligger omkring 70 kilometer vest for Venezuelas hovedstad, Caracas.