Venezuela finder helikopter på strand efter påstået angreb

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den formodede bagmand er fortsat ikke pågrebet trods en omfattende menneskejagt.

Store styrker er ifølge regeringen sat ind i eftersøgningen af den 36-årige politipilot Oscar Perez, som beskyldes for at stå i spidsen for en gruppe tidligere politifolk, der har vendt sig mod regeringen.

Ifølge lokale medier optrådte Perez tilbage i 2015 i en actionfilm, der på engelsk havde titlen "Death Suspended" (døden udskudt, red.).

I filmen, som han var med til at producere, spillede han hovedrollen som efterretningsagent, der redder en bortført forretningsmand.

Op til filmens premiere beskrev Perez sig som noget af en actionhelt i det virkelige liv.

Ud over at være helikopterpilot befandt han sig i eliten blandt dykkere og faldskærmsudspringere, fortalte han i et interview med avisen Panorama.

- Jeg er en mand, som går ud i gaderne uden at vide, om han kommer hjem igen, fordi døden er del af evolutionen, sagde han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det var Venezuelas trængte præsident, Nicolas Maduro, som tirsdag informerede offentligheden om den spektakulære hændelse. Maduro betegnede det som en "terrorangreb".

Oppositionen tvivler på hele historien og mistænker regeringen for at have iscenesat hændelsen. Motivet skulle være at skygge for andre begivenheder og stille Maduros modstandere i et dårligt lys.

Ingen personer kom til skade i det påståede angreb, der fandt sted, samtidig med at Maduro holdt en tv-transmitteret tale fra præsidentpaladset.