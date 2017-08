Varevogn påkører menneskemængde på La Rambla i Barcelona

Den verdensberømte gade La Rambla i den spanske storby Barcelona har torsdag aften været udsat for et blodigt angreb.

Joaquim Forn fra den catalanske regering bekræfter på Twitter, at 13 er døde i angrebet. Over 50 skal være sårede, skriver han.

Tallet er opjusteret kraftigt fra én død og 32 sårede, som var det officielle tal, da Joaquim Forn holdt pressemøde omkring klokken 19 dansk tid.

Én person er anholdt, mistænkt for at stå bag angrebet med varevognen. Det oplyste catalonsk politi lidt efter klokken 20.00, ifølge nyhedsbureauet AP.

Samtidig skriver den spanske avis La Vanguardia ifølge Reuters, at en person er død efter en skudepisode med spansk politi.

Tidligere skrev den spanske avis El Pais, at føreren af varevognen var set flygte til fods. Ifølge avisen skulle han have flygtet til et spisested i Raval kvarteret i byen. Her skulle én eller flere gerningsmænd have opholdt sig.

Oplysningerne om restauranten er dog ikke blevet bekræftet af politiet.

Ifølge nyhedsbureauet AP behandler spansk politi den anholdte "som en terrormistænkt".

Politiet meddelte også tidligere på aftenen, at de behandler episoden som et terrorangreb.

Politiet har beskrevet, at det var en hvid varevogn, der kørte op på et fortov og ramte adskillige. Angrebet skete omkring klokken 17.00 dansk tid.

TV-billeder har vist adskillige sårede på jorden, der hjælpes af politiet.

De lokale myndigheder har ifølge Reuters oplyst, at der også er fundet en anden varevogn, der menes at være forbundet til angrebet i Barcelona.

Bilen er fundet i den spanske by Vic, der ligger nord for Barcelona.

Angrebet i Barcelona har fundet sted i området omkring La Rambla, der er en af Barcelonas travleste turistgader.

Også pladsen Placa Catalunya, der ligger hvor La Rambla ender, advarede politiet tidligere folk om at færdes på.

Den spanske premierminister, Mariano Rajou, har udtalt, at han har været i kontakt med myndighederne, og at man prioriterer de sårede, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Danskere i området opfordres til at følge de lokale myndigheders råd og kontakte pårørende, hvis man er ok.

Man kan kontakte Udenrigsministeriet på +4533921112, hvis man er i nød.