Vandstand er tæt på højeste punkt i Houston

Dermed er risikoen for yderligere oversvømmelser reduceret. Det meddeler en embedsmand fra et delstatskontor, som fører kontrol med oversvømmelserne.

Stadigt flere huse er blevet oversvømmet i områder vest for Houston, men vandstanden har nået sit højeste punkt.

- Antallet af hjem, som er oversvømmet nær to af Houstons vandreservoirer er steget til 4000, siger Jeff Linder fra kriseberedskabet i Harris County.

- Vi er meget tæt på, at vandstanden har kulmineret. Vi kan se frem mod en betydeligt bedre situation, siger han.

En dommer i Harris County, Ed Emmett, siger, at mellem 30.000 og 40.000 huse er blevet ødelagt eller beskadiget af oversvømmelserne i den amerikanske storby.

- Tallet kan være højere. Ved ved det ikke med sikkerhed, før vi kommer ud til alle de ramte områder, siger Ed Emmett i et tv-interview.

- Nogle huse vil aldrig kunne repareres, men der bliver givet store donationer til ofrene, og mange frivillige hjælper, så meget de kan, tilføjer han.

Dommeren understreger, at det tage år at komme over krisen.

Den tropiske storm Harvey, som har hærget Houston i Texas de seneste dage, har bevæget sig ind over nabostaten Louisiana. Den slog ind over delstaten otte kilometer vest for byen Cameron, beretter Det Nationale Orkancenter (NHC).

Harvey flytter sig med 72 kilometer i timen, og den ventes at tabe pusten på sin rejse mod nord.

Også Louisiana vil blive hårdt ramt af regn, inden Harvey når videre til Arkansas, Tennessee og Missouri, hvor der også kan komme oversvømmelser.

Da den tropiske storm gik i land i Texas, var den en kategori 4-storm.

Cameron ligger på kyststrækningen mellem Houston og New Orleans, som i 2005 blev hærget af orkanen Katrina.

Katrina blev målt til kategori 5, og den kostede over 1800 mennesker livet.