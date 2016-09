Forbundskansler Angela Merkel har et år før det næste tyske forbundsdagsvalg ikke længere styrken til at styre Europa så stramt, skriver østeuropæisk avis i en kommentar til kanslerens nederlag ved valg i Berlin.

Valgnederlag til Merkel i Berlin vækker opsigt i Europa

Her understreges det, at det indvandringskritiske parti Alternative für Deutschland (AfD) nu står stærkt i den åbne og liberale verdensby Berlin.

I Frankrig skriver den regionale avis Républicain Lorrain, at Merkel er stærkt svækket efter den markante fremgang til AfD, som fik 14 procent af stemmerne i Berlin.

- Intet er længere, som det var i det ordnede og forbilledlige Tyskland. En million flygtninge har skabt tvivl om den tyske model og afsluttet den tyske undtagelse.

- EU-kritiske og populistiske partier har igen givet kansleren noget at tænke over, hedder det i avisen.

I Østeuropa skriver den venstreliberale avis Pravda, at Merkels kristelige demokrater ikke har tabt så stort, at der er grund til panik, men at sandheden nok er, at forbundskansler Angela Merkel et år før det næste tyske forbundsdagsvalg ikke længere har styrken til at styre Europa så stramt.

Avisen siger, at den tyske anvisning på, hvordan man skal håndtere flygtningekrisen ikke længere automatisk bliver opfattet som forpligtende.

I Berlin siger et fremtrædende medlem af Merkels kristelige demokrater, Markus Söder, at delstatsvalget i Berlin "er et massivt alarmsignal", som betyder, at der skal skæres stærkt ned på indvandringen.

- Den kristelige union risikerer en vedvarende og gigantisk tilbagegang blandt partiets kernevælgere, siger han til avisen Bild.

Merkels centrum-højre parti fik kun 18 procent af stemmerne i Berlin, hvilket er partiets værste resultat i byen - både før og efter Murens fald i 1989. Socialdemokraterne, SPD, fik omkring 22 procent af stemmerne i Berlin.