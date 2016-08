Valget mellem Ping og Bongo udløser massiv uro i Gabon

Oppositionen i Gabon har sat ild til parlamentet i vrede over, at præsident Bongo er udråbt som valgvinder.

Oppositionsleder Jean Ping fortæller, at mindst to blev dræbt og mange såret i forbindelse med politiets angreb på et partihovedkvarter torsdag.

Præsident Ali Bongo blev onsdag erklæret som vinder med snævert flertal. Han kan dermed se frem til syv år på posten. Bongo overtog magten efter sin far, som døde i 2009. Faren ledede Gabon i 42 år.

Men Ping er ikke tilfreds.

- Alle ved, at jeg vandt valget, siger Ping til nyhedsbureauet Reuters.

Han beskylder valgkommissionen for at have lagt forfalskede dokumenter til grund for resultatet. Jean Ping råber på hjælp fra det internationale samfund.

- Familien Bongo har gentaget det samme mønster i næsten et halvt århundrede. Oppositionen kan vinde valget. Men den før aldrig magten. Vi skal bruge hjælp fra resten af verden, så Gabons befolkning beskyttes fra denne klan af lejesoldater, siger Ping.

Han beskylder styret i Gabon for at drive en skruppelløs stat.

Vreden er stor i oppositionen. I Libreville er det kommet til sammenstød mellem demonstranter og politiet flere steder. De har blandt andet sat ild til dele af bygningen, hvor parlamentet ligger.

Branden er slukket igen.

Den franske udenrigsminister, Jean-Marc Ayrault, har appelleret til, at parterne omgående indstiller volden.

Frankrig er tidligere kolonimagt i landet, og der er fortsat stærke bånd mellem landene.

EU og USA har bedt myndighederne i Gabon om at offentliggøre resultater fra valgstederne.

Ifølge det officielle resultat vandt Bongo med 49,80 procent. Ping er noteret for 48,23 procent af stemmerne.