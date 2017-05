Valgdeltagelsen i Frankrig er relativt lav midt på dagen

Hvis mange bliver hjemme, vil det ifølge valgforskere gavne Le Pen. Valgdeltagelsen har også afgørende betydning for det politiske landskab omkring den næste præsident.

Iagttagere siger, at mange vælgere ikke har udvist nogen større interesse for valgkampen.

Mange har mistet troen på, at politiske reformer kan gennemføres effektivt, så den høje franske arbejdsløshed kan blive bragt ned.

De store gamle etablerede partier - Socialisterne og det konservative parti - er i dyb krise og har mistet meget af deres opbakning.

Både centrumkandidaten Emmanuel Macron og Marine Le Pen fra Front National står i spidsen for protestbevægelser.

Frankrig er EU's største velfærdsstat, og landet kæmper med store økonomiske problemer og et meget omfattende bureaukrati. De statslige udgifter udgør i dag 57 procent af bruttonationalproduktet.

Lønomkostningerne er gået op, og konkurrenceevnen er svækket, og mange venter ingen forandringer i et land, hvor tidligere reformplaner er kommet til kort over for velfærdsstatskulturen og fagforeningerne.

Sidste år emigrerede 12.000 millionærer fra Frankrig på grund af topskatten i landet. Macron siger, at ødelæggende høje skatter truer med at forvandlet Frankrig til "et Cuba uden solen".