Valg i Malta: Fifleri i skattely presser regeringen

De seneste meningsmålinger tyder på, at Muscat vil få sit flertal i parlamentet beskåret fire år efter, at han blev leder af regeringen på et løfte om omfordeling og en mere erhvervsvenlig politik.

Hans socialliberale politik har fastholdt Malta som en relativt succesrig økonomi, lyder vurderingen fra mange.

Erfarne kendere af det politiske liv i Malta peger på, at de fleste vælgere har et livslangt forhold til et af de to store partier. Det kan være en af forklaringerne på, at Muscat stadig står med en god chance for at vinde valget.

- Jeg har været med Arbejderpartiet, siden jeg blev født, og jeg vil være med Arbejderpartiet, til jeg dør, lyder det fra Frank Abela, en pensioneret medarbejder i oliebranchen.

Men 20 til 30 procent af de knap 342.000 vælgere havde i de sidste dage af valgkampen endnu ikke besluttet, hvem de ville stemme på.

Valgeksperter vil ikke udelukke et regeringsskifte som en konsekvens af de mange afsløringer fra de såkaldte Panama-papirer.

Oppositionens Simon Busuttil, der leder Nationalpartiet, har sagt, at valget står mellem forandring eller at skade Malta med flere skandaler.

Muscat udskrev valget et år før planlagt. Det skete, efter hans kone, Michelle Muscat, blev beskyldt for at være ejer af et skuffeselskab i skattely i Panama. Det har hun tilsyneladende brugt til at flytte penge fra Aserbajdsjans regerende familie.

Muscats stabschef og en minister i regeringen har sideløbende erkendt, at de havde deres egne skuffeselskaber i Panama, som ikke var registreret hos skattemyndighederne. Premierministeren er blevet angrebet for ikke at fyre dem.

Skuffeselskaberne skal ifølge kritikerne have været brugt til ulovligt at sikre en kreds af personer statsborgerskab i Malta og til dunkle gashandler med Kina.

Valgstederne lukker lørdag aften klokken 22.