Vaks hund hopper i havet og redder rålam ved New York

En frisk hund tog sagen i egne poter, da den fik øje på et lille rålam i nød. Dyret var ved at drukne ud for kysten 70 kilometer øst for New York.

Ejeren Mark Freeley fangede episoden på video. Han fortæller, at han var ude at lufte sin golden retriever Storm ved kysten søndag morgen, da hunden pludselig halsede afsted og sprang i vandet.