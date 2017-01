Den demokratiske præsidentkandidat, Hillary Clinton, blev først renset i e-mailsagen få dage inden, at amerikanerne gik til stemmeurnerne. (Arkivfoto)

Vagthund skal granske FBI i Clintons e-mailsag

Justitsministeriets interne revision skal se nærmere på FBI-chefs beslutning om at genåbne Clintons e-mailsag.

FBI-chef James Comeys beslutning om at genåbne efterforskningen af Hillary Clintons såkaldte e-mailsag 11 dage inden valget sendte rystelser gennem valgkampen.

Først få dage inden amerikanerne skulle vælge, om de foretrak Clinton eller republikaneren Donald Trump som præsident, blev hun renset i sagen.

I løbet af valgkampen angreb Trump gentagne gange Clinton og anklagede hende for at have kompromitteret landets sikkerhed med sin brug af en privat e-mailkonto i sin tid som udenrigsminister.

Hendes kampagnestab har kritiseret FBI-chef James Comeys beslutning om at genåbne e-mailsagen og siger, at det var en del af årsagen til, at Clinton tabte valget.

På en pressekonference i juli sagde Comey, at han ikke ville anbefale en retssag mod Clinton. I juli besluttede USA's justitsminister, Loretta Lynch, efter indstilling fra FBI at lukke den omstridte sag.

Men 28. oktober henvendte Comey sig til Kongressen og sagde, at der var flere e-mails at granske.

Det er nogle af de ting, justitsministeriets generalsekretær nu skal se nærmere på, skriver BBC.

Hans opgave i ministeriet er at foretage en intern revision og undersøge, om alt går rigtigt til i ministeriets programmer og blandt mandskabet, heriblandt FBI.