I Mexiko fortsætter et ramaskrig over, at landets præsident, Enrique Peña Nieto, tog imod den amerikanske præsidentkandidat, Donald Trump.

Vælgerne straffer Mexicos præsident for uønsket Trump-besøg

Utilfredsheden er ikke blevet mindre, efter at præsident Peña Nieto fyrede finansminister Luis Videgaray, som var arkitekten bag Trumps besøg.

- Besøget blev set som så stor en fiasko, at han ikke længere havde den troværdighed, der skal til for at sidde i hans job, hed det i forbindelse med fyringen.

Donald Trump har gentagne gange langet ud efter mexicanere under sin præsidentkampagne. Blandt andet har rigmanden sagt, at mexicanere sender voldtægtsmænd og medbringer kriminalitet og stoffer til USA.

Desuden har Trump erklæret, at han vil bygge en mur mellem Mexico og USA, der skal afholde illegale mexicanere fra at krydse grænsen.

I Mexico siger den politiske analytiker José Antonio Crespo, at finansministerens afgang bekræfter, at besøget var en katastrofe.

- For Mexicos regering er meget pinligt, at Trump umiddelbart efter sit besøg kunne udnytte Videgarays tilbagetræden som en succes for sin valgkamp i USA, siger han.

Analytikeren henviser til, at Trump bruger ministerens afgang som et udtryk for, at hans Mexico-besøg var vellykket.

- Jeg fortalte dem, hvad USA mener, og nu er de personer, som arrangerede besøget, blevet tvunget til at forlade regeringen. I så stort omfang lykkedes det for os, siger han.

Jesus Velasco, som er ekspert i relationerne mellem USA og Mexico, siger, at tidspunktet var en "total misforståelse," da Peña Nietos popularitet i forvejen var faldet massivt op til besøget på grund dårlig økonomi og eskalerende narkotikaproblemer.

- Regeringen begår den ene fejl efter den anden og konsulterer ingen eksperter. Derfor kom det dertil, at den inviterede en person som Donald Trump på et fuldstændigt upassende tidspunkt, siger Velasco.