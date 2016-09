Våbenhvile i Ukraine udløser lille tysk håb om varig fred

Hvis de stridende parter formår at overholde aftalen i mere end en uge, så er der en chance for at opnå en mere varig fred, siger Steinmeier ifølge nyhedsbureauet Unian.

Meldingen kommer under den tyske udenrigsminister Frank-Walter Steinmeiers besøg.

Tirsdag sagde lederne af de to største separatistgrupper, at de forbyder militser at rette angreb mod de ukrainske styrker fra onsdag ved midnat.

De gensidige meldinger om at lægge våbnene falder på plads efter stigende spændinger og vold mellem parterne.

Situationen spidsede til, da Rusland i august beskyldte ukrainske styrker for at planlægge angreb på halvøen Krim. Rusland annekterede Krim i foråret 2014. EU og USA har fordømt russernes handling.

Annekteringen skete som direkte konsekvens af magtskiftet i Ukraine. I 2014 tog den prorussiske præsident Viktor Janukovitj flugten under en opstand i hovedstaden.

Han blev efterfulgt af Petro Porosjenko, som kæmper for at knytte tættere bånd til EU og til Nato.

Mange i det østlige Ukraine taler kun russisk. De føler et større kulturelt slægtskab med russerne end med Kijev i vest. Men ifølge meningsmålinger ønsker et stort flertal ikke at blive del af Rusland.

Flere end 9000 mennesker er dræbt under konflikten ifølge FN's opgørelse.